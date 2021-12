Pedro Ken será mantido entre os titulares contra Criciúma

Um dos melhores jogadores do Vitória em campo na derrota por 2 a 0 para o Botafogo no domingo, 31, no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, o meia Pedro Ken continua entre os titulares e estreia perto da torcida rubro-negra na partida contra o Criciúma pela Série B do Brasileirão, na terça-feira, 2, às 19h30, no Estádio do Barradão.

Na partida contra a equipe carioca, Pedro Ken, mesmo sem condicionamento físico ideal e ritmo de jogo, procurou a bola, criou boas jogadas no ataque e fez cruzamentos periogosos para a zaga alvinegra. No segundo tempo, o jogador foi substituído para a entrada de Vander.

Antes de voltar para o Leão, o meia - um dos destaques da equipe na campanha de acesso à elite em 2012 - estava no Coritiba, mas estava sendo pouco utilizado no clube paranaense. "Preciso de ritmo e isso só adquiro com a sequência de jogos", falou o jogador ao Site Oficial do Vitória.

adblock ativo