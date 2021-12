Pedro Ken revela que premiação para acesso é de R$ 300 mil

Em Atibaia, interior paulista, o meia Pedro Ken revelou em entrevista à TV Bahia que o bicho fixado entre diretoria e jogadores pelo acesso é de R$ 300 mil. O jogador, que retorna ao time após contusão, assegurou que a informação divulgada por parte da imprensa de que os atletas teriam pedido R$ 5 milhões, é falsa.

"Esse é um prêmio que até um campeão da Série A pode não ganhar. Isso de forma alguma aconteceu, posso garantir. Foi uma negociação. Eles fizeram uma proposta e a gente fez uma contra-proposta. Tudo amigavelmente. Não discutimos nada. Falando em valores, o nosso prêmio para subir hoje é de R$ 300 mil. As duas partes negociaram tranquilamente", revelou.

Na última segunda-feira, 12, o time fez trabalhos de posicionamento em campo reduzido.

Copa do Brasil - Em jogo disputado na última segunda-feira, 12, no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-20, o Vitória venceu o Cruzeiro, por 2 a 0, com um gol de Gabriel e outro contra. No jogo de volta, o Leão pode perder por um gol de diferença.

