Pedro Ken retorna para o Vitória

O Vitória estava em momento parecido com o atual no primeiro semestre de 2012: buscando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro após rebaixamento no ano anterior. No primeiro semestre, um meia desembarcou na Toca do Leão, emprestado pelo Cruzeiro, e foi fundamental para a subida do Rubro-negro: Pedro Ken.

Na sexta-feira, 15, o rubro negro anunciou o retorno do jogador. Ele irá reforçar o meio campo, um dos setores mais deficientes do time, e buscar a subida para a 1ª divisão. O atleta chega a Salvador no início da próxima semana para realizar exames médicos e, caso esteja tudo certo, assinar contrato.

Ken tem 28 anos e estava no Coritiba desde o início do ano. O clube já aceitou repassar o empréstimo do meia para o rubro-negro. Antes do clube paranaense, ele passou pelo Vasco. Em 2012, o jogador ganhou a simpatia da torcida rubro negra sendo um dos destaques do time na temporada.

"Satisfação muito grande poder voltar ao Vitória, clube que me acolheu muito bem em 2012. Espero poder contribuir com o projeto de recolocar o Leão no lugar em que realmente merece: a primeira divisão. Já estou ansioso para reencontrar a torcida que sempre me apoiou e que tenho um grande carinho", disse o jogador ao site do Leão.

