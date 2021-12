Pedro Ken recebe carinho da torcida pelas redes sociais

É no momento mais difícil que se conhece o verdadeiro ombro amigo. No caso de Pedro Ken, uma multidão mostrou estar junto com o capitão do Vitória. Nesta segunda-feira, 26, em Curitiba, morreu seu pai, Cristiano Rocha Moreira, que lutava contra um câncer. Em seguida, surgiu uma campanha de apoio ao meio-campista.

Pelas redes sociais, a hashtag #forçapedroken foi a mais utilizada pelos rubro-negros, que deixaram de lado até o mais famoso #vamosubirnego. A União dos Torcedores do Vitória (UTV) prestou homenagem. Publicou uma foto da família de Pedro Ken com seu pai. Torcedores do Vasco e do Coritiba - clubes em que o atleta atuou - também aderiram ao movimento no Twitter e no Facebook.

Jogadores do Leão demonstraram solidariedade na internet. O lateral esquerdo Diego Renan conheceu o pai de Ken e lamentou muito sua perda. "É bem triste. O Vitória é o terceiro clube em que atuei com Pedro Ken e ficamos amigos. Tentei passar um pouco de força pra ele, pois convivemos diariamente. Infelizmente, acabamos passando por isso um dia. Ajudaremos Ken a superar esta perda", afirmou.

Como estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o capitão não participou do empate sem gols diante do CRB, em Alagoas, no sábado passado, pela Série B. Estava em Curitiba com a família, para onde ia com frequência recentemente, e tem retorno previsto para quarta, 28. Colegas rubro-negros contam que Pedro Ken confirmou sua presença no jogo do próximo sábado, contra o Náutico, no Barradão.

Em 2004, no próprio Vitória, o atacante Edilson perdeu um irmão na véspera de um jogo decisivo contra a Corinthians, pela Copa do Brasil. Foi liberado da partida, porém, depois do sepultamento, foi direto ao Barradão para jogar. O time usou uma faixa de luto na camisa, e a torcida ovacionou o camisa 10. Com o placar necessário de 2 a 0, o Leão se classificou às semifinais. "Quando cheguei no vestiário, desmaiei e só acordei no hospital", contou Edílson.

A torcida rubro-negra se sensibilizou com a dor de Pedro Ken (Foto: Divulgação)

Luta

Há mais de um ano, Cristiano Moreira lutava contra a doença, o que nunca foi escondido por Pedro Ken. No retorno ao Vitória nesta temporada, o atleta revelou que pensou em desistir de vir para permanecer perto do pai, que, entretanto, o incentivou a uma segunda passagem pelo clube.

Há duas semanas, a situação de Moreira piorou. Mesmo assim, Ken permaneceu jogando, também a pedido do pai, que queria vê-lo conseguir seu segundo acesso pelo Leão.

"Ele foi meu grande incentivador. Comecei a jogar com seis, sete anos. Quando eu era adolescente, aprontava bastante. Ele ou minha mãe poderia me bater, mas o único castigo era me deixar sem jogar. Sempre tive uma vida tranquila, nunca me faltou nada. A única coisa que ele fazia questão de me dar era a melhor chuteira que tinha. Se eu sou quem eu sou, muito é por causa dele", disse Ken, uma semana antes do óbito.

adblock ativo