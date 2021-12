Pedro Ken é liberado pelo DM e reintegra elenco

O meia Pedro Ken foi liberado pelo departamento médico do Vitória e participou do treinamento realizado na tarde desta quinta-feira, 8, no Estádio de Pituaçu, visando o duelo contra o Boa Esporte no sábado, 10, às 16h30, no Barradão.

O grupo rubro-negro fez um treino técnico tático. A atividade foi conduzida pelo técnico Vagner Mancini. O goleiro Fernando Miguel, treinou com bola e mostrou evolução após ter se recuperado de lesão muscular que o deixou afastado por um longo período dos treinamentos.

Na manhã desta sexta, 9, o treinador finaliza a preparação da equipe, com treino no Barradão.

