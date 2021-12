Pedro Ken é dúvida contra Santa Cruz na sexta-feira

O meia do Vitória, Pedro Ken, virou dúvida e pode ficar de fora da partida contra o Santa Cruz, na sexta-feira, 14, às 19h, no estádio do Barradão, em Salvador.

Pedro Ken sofreu uma entorse no tornozelo durante o triunfo do Rubro-negro diante do Luverdense, na terça, 11, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Ele foi substituído no segundo tempo por Jorge Wagner.

Na manhã desta quarta, 12, o meia fez atividade na piscina com os companheiros em Cuiabá, mas ficará em observação.

A delegação retornou para Salvador no final da tarde desta quarta e tem a chegada prevista para as 23h30. O elenco rubro-negro se reapresenta na quinta, 13, na Toca do Leão.

