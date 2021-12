Pedro Ken deve estrear diante do Bragantino na sexta-feira

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Vitória agora volta-se para a Série B do Brasileirão, competição que lhe sobrou em 2015. Para isso, o meia Pedro Ken deve reforçar o Leão no jogo contra o Bragantino, na sexta-feira, 22, às 19h30, no Barradão, válido pela terceira rodada da Segundona.

Ken se apresentou na terça, 19, e iniciou os treinamentos visando sua estreia pelo rubro-negro. A ideia é colocá-lo em condições para ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira. O meia vinha treinando regularmente quando foi liberado para acertar sua transferência.

Na noite de quarta, o novo contratado assistiu ao empate do Vitória com o ASA de Arapiraca, por 2 a 2, e deve ter percebido que vai precisar suar muito para fazer esse time jogar um futebol produtivo.

