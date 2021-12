Pedro Ken deve desembarcar em Salvador nesta terça

Três anos depois, o meia Pedro Ken, de 28, anos, está de volta ao Vitória, desta feita emprestado pelo Coritiba até o final deste ano. Ele deve desembarcar nesta terça-feira, 19, em Salvador, para realizar exames médicos e, caso esteja tudo certo, assinar contrato.

Em 2012, Pedro Ken era do Cruzeiro e ajudou o Leão a subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ano passado, o meia estava no Vasco e ajudou o Cruzmaltino a retornar para a Série A.

O diretor de futebol Anderson Barros negou que Elton seja moeda de troca pela vinda do meia do Coritiba. "Não vai haver troca. Elton fica", disse o gestor.

