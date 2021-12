Pedrinho retorna aos treinos e fica à disposição contra o Operário-PR

O lateral-esquerdo Pedrinho está de volta aos treinos do Vitória. Na manhã deste sábado, 12, no CT Manoel Pontes Tanajura, o jovem atleta de apenas 18 anos participou normalmente das atividades e já pode ficar à disposição para a sequência da temporada do Brasileirão Série B e da Copa do Brasil.

Assim como de costume, os jogadores que foram titulares no duelo contra o Internacional, pela Copa do Brasil, participaram apenas de um regenerativo e deram voltas em torno do gramado. Os demais atletas do plantel realizaram um treinamento tático sob o comando de Ramon Menezes.

Além de Pedrinho, outra novidade foi o lateral-direito recém-contratado Gabriel Inocêncio. Ele participou pela primeira vez dos treinos na Toca do Leão, após chegar do São Bento com uma lesão no joelho e precisar fazer uma cirurgia antes mesmo de estrear com a camisa rubro-negra.

Substituído durante a partida diante do Colorado, acusando dores na região posterior da coxa, o meia Soares foi avaliado e não teve nada constatado. No entanto, o jogador foi poupado das atividades e fez apenas exercícios leves para não forçar a musculatura. O goleiro Ronaldo também segue vetado.

Em período de transição aos gramados, devido as suas respectivas lesões, o volante Guilherme Rend e os atacantes Ronan e Wesley Pionteck trabalharam a parte com o preparador físico do clube.

Vitória e Operário-PR se enfrentam na noite deste domingo, 13, às 20h30, no Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador. O confronto entre as equipes é válido pela 3ª rodada do Brasileirão da Série B.

