Peça mais importante do Vitória, Escudero não enfrenta Coxa

O Vitória entra num coma profundo quando perde seu cérebro, que tem nome: Escudero. O esquema não funciona e quase sempre o time perde. Por este motivo, não é exagero o torcedor do Vitória dizer que o Leão perde 80% de sua capacidade quando o gringo está de fora.

Pois bem. O argentino não atuou contra o Bahia e vai continuar de fora neste sábado, 12, contra o Coritiba. O atleta tem um edema na coxa e só deve retornar contra o Botafogo, na próxima quinta-feira, 17.

"No jogo contra o São Paulo, ele apresentou dores na coxa e, mesmo se não tivesse suspenso, não jogaria o Ba-Vi. Contra o Coritiba, sem chance. Vamos avaliá-lo para o retorno na próxima semana", confirmou o médico Ivan Carillo.

Pelo Brasileiro, o atleta ficou de fora em 10 partidas. O Leão só conseguiu vencer dois jogos e não passou dos 26% de aproveitamento. Um rendimento superior apenas ao lanterna Náutico, com 21%.

Com Escudero, a história é outra. Nos 17 jogos com o gringo em campo, o Leão venceu oito vezes e chegou aos 56% de aproveitamento, mesma marca do Botafogo, terceiro colocado no Brasileirão.

Os gols também saem conforme Escudero joga. Sem o gringo nas armações, o Vitória fez 10 gols, média de um por partida. Com ele, o ataque já assinalou 28 tentos (1,6 por jogo), média bem superior.

Jogadores - Além dos torcedores, os próprios jogadores não negam a importancia que o gringo tem para o time. Até o experiente Juan já percebeu. "Quando cheguei Escudero ainda estava de fora, por suspensão. Percebo que o time tem uma dependência muito grande dele. Quando ele está em campo, todo mundo se sente mais confiante e à vontade. De fato, Escudero faz muita falta para nós", alegou o lateral.

Emprestado pelo Boca, o futuro do atleta no clube ainda é incerto. Apesar do jogador se mostrar interessado em continuar, a diretoria assegura que não vai renovar com ninguém antes das eleições para presidente, em dezembro. Maxi também é incógnita. O empresário já sinalizou interesse, mas não existe conversa.

