PC Gusmão minimiza desfalques e convoca torcida

Gilson e Elton, suspensos, assim como Michel, machucado, serão os desfalques do Vitória para a partida decisiva do próximo sábado, 24, no Barradão, contra o Ceará, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Confiante, o técnico PC Gusmão reconhece a importância dos jogadores que estarão ausentes, mas valoriza o elenco e diz acreditar que os substitutos serão capazes de dar conta do recado.

"São grandes jogadores, mas temos elenco e não precisamos pensar na lamentação. Outros atletas de qualidade terão a chance de ajudar nessa reta final e creio que também são capazes. Temos uma semana para pensar, mas creio que não teremos problemas quanto a isso", disse Gusmão.

O treinador rubro-negro também se mostra otimista quanto ao apoio por parte da torcida na partida derradeira e prega união para que o clube consiga êxito na sua empreitada por retornar à elite do futebol nacional.

"O torcedor precisa comparecer. Eles precisam lotar, ser o 12º jogador e principalmente o combustível para os jogadores. Vamos enfrentar o Ceará dentro de nossa casa, com toda responsabilidade de vencer. E sei que a torcida vai apoiar o tempo todo", finalizou.

Para assegurar a sua vaga na Série A do próximo ano, o Vitória, então o quarto colocado com 70 pontos ganhos, precisa apenas de um empate, pois o São Caetano, quinto com 68 pontos, tem duas vitórias a menos e, neste caso, não poderá ultrapassar o time baiano.

Neste domingo, 18, a delegação rubro-negra desembarcou em Salvador, mas recebeu folga. O elenco volta ao batente somente na tarde desta segunda-feira, 19, na Toca do Leão.

