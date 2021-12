PC Gusmão libera três jogadores do jogo contra Joinville

O volante Uelliton, o meia Arthur Maia e o atacante Dinei foram liberados pelo treinador Paulo César Gusmão da preparação para o jogo do Vitória neste sábado, 17, às 15h20 (horário de Salvador), fora de casa contra o Joinville.

Com isso, Gusmão fica com 19 jogadores à disposição para a decisiva partida deste sábado, que pode selar o retorno do rubro-negro baiano para a elite do futebol brasileiro.

Para isso, o Leão precisa vencer o Joinville e torcer para o São Caetano em casa não derrotar o Goiás, em jogo a ser disputado também no sábado às 15h20. Se o Vitória empatar, o acesso pode vir caso o São Caetano não marque nenhum ponto contra o time goiano.

Treino leve - Nesta sexta, PC Gusmão comandou a última atividade antes do jogo contra o Joinville, no campo society da Associação Atlética Tupy, na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

Como o campo do treino estava encharcado, devido as chuvas na cidade, o treinador comandou um treino leve, ajustando o posicionamento dos jogadores, além de trabalhar cobranças de pênaltis e faltas.

