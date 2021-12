PC Gusmão confirma Marquinhos em lugar de Willie

Aos 16 minutos do segundo tempo do jogo contra o América-MG, o meia-atacante Willie puxou contra-ataque pelo lado esquerdo, arriscou chute de fora da área e marcou o seu primeiro golaço da noite. Mas, no calor da comemoração, colocou a camisa sobre a cabeça e acabou advertido com um cartão amarelo.

O cartão recebido foi o terceiro e o jogador que arrancou aplausos da torcida, suspenso, não vai a campo no sábado, 11, contra o Guaratinguetá. Depois das atividades desta quinta-feira, 8, em entrevista coletiva na Toca do Leão, o técnico PC Gusmão não fez mistério e adiantou: Marquinhos será o escolhido para a vaga do garoto.

"A tendência é o Marquinhos entrar no lugar do Willie. Ele treinou bem, jogou contra o América-MG e deve ser o titular da partida de sábado", revelou o treinador.

Gusmão também adiantou que o zagueiro Gabriel Paulista, que retorna de suspensão, também deve retomar a sua titularidade. O jovem defensor ficará com a vaga que havia ficado a cargo de Rodrigo Mancha.

"O time é praticamente o mesmo, com o Gabriel no lugar do Rodrigo Mancha na defesa. Não tem o que inventar", disse Gusmão.

A julgar pelas palavras do comandante rubro-negro, o time que enfrentará o Guará, portanto, deverá ser formado inicialmente por Deola; Nino Paraíba, Gabriel, Victor Ramos e Gilson; Uelliton, Michel, Tartá e Marquinhos; Elton e William.

