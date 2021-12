PC Gusmão comanda treino tático e encerra preparação

Na manhã desta sexta-feira, 9, já na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, o elenco do Vitória participou do último treino antes do jogo deste sábado, 10, contra o Guaratinguetá, no Estádio Dario Rodrigues Leite.

Segundo nota divulgada pelo clube em seu site oficial, o treinador rubro-negro, PC Gusmão, comandou um trabalho técnico-tático, acertou o posicionamento da sua equipe e encerrou a preparação para a partida contra a Garça.

Em seguida, a delegação rubro-negra seguiu rumo ao hotel em que está hospedada e entrou em regime de concentração. Na partida, Gusmão não poderá contar com Willie, que está suspenso. Já o zagueiro Gabriel Paulista, que retorna de suspensão, volta ao time titular.

Se vencer o Guaratinguetá, o Vitória ainda não garante o acesso, mas pode terminar a rodada na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro: basta que o Goiás não vença o Barueri no Serra Dourada.

Como terá duas partidas longe de Salvador, por recomendação de PC, o time baiano passará uma semana em Atibaia, no litoral de São Paulo, até momentos antes do jogo contra o Joinville, no interior de Santa Catarina, no dia 18.

