PC Gusmão comanda coletivo e Ken mostra evolução

Depois de ter ficado três partidas longe do time titular, o meia Pedro Ken poderá ser mesmo a grande novidade no Vitória para a partida do próximo sábado, 17, contra o Joinville, pela penúltima rodada da Série B.

Na manhã desta quarta-feira, 14, em Atibaia-SP, o jogador participou de um treino coletivo com os demais atletas e, segundo nota publicada no site oficial do clube, mostrou estar recuperado e pronto para voltar a campo.

Se for confirmado como titular, Ken deverá dividir a responsibilidade de armar as jogadas ofensivas com o garoto Willie, que retorna de suspensão.

E foi exatamente esta dupla a responsável por marcar os dois únicos gols do coletivo que decretaram a vitória do time de coletes amarelos. Ainda segundo o site rubro-negro, o treino durou cerca de 40 minutos e Gusmão gesticulou a todo momento para melhor orientar os seus comandados.

Pela tarde, os jogadores descansaram. Na manhã desta quinta-feira, 15, o elenco rubro-negro volta ao batente. À tarde, a delegação viaja com destino à cidade de Joinville, local da partida decisiva.

