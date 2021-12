PC adapta treino com base no campo do Joinville

Necessitado de um triunfo para manter o Vitória nos trilhos da classificação na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico PC Gusmão segue a traçar estratégias para que o rubro-negro baiano chegue ao sucesso na sua empreitada.

Na manhã desta terça-feira, 13, o segundo na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, o treinador rubro-negro diminuiu as dimensões do campo, tendo em vista que a Arena Joinville tem dimensões menores do que costumam ter os demais estádios por onde o Leão já atuou no Brasileirão.

"O campo lá é pequeno. Precisamos nos acostumar a manter a posse da bola e a marcar", comentou PC Gusmão. O comandante rubro-negro trabalhou com foco na posse de bola e na marcação.

De coletes verdes treinaram Léo, Tartá, Uelliton, William, Marquinhos, Elton e Rodrigo Mancha; de preto, formaram Mineiro, Mansur, Gilson, Arthur Maia, Dinei, Willie e Marcelo Nicácio; e de amarelo treinaram Pedro Ken, Fernando Bob, Victor Ramos, Gabriel, Nino e Michel.

Regenerativo - No treino da tarde, os jogadores do Vitória participaram apenas de um treino regenerativo. O elenco rubro-negro volta ao batente às 9h desta quarta-feira, 14.

