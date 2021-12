Pausa para descanso coloca Escudero apto para pegar cariocas

Quando chegar nesta sexta-feira, 3, em Salvador, com a delegação do Vitória que foi para a Colômbia - desembarque previsto para às 8h -, o técnico Ney Franco terá uma grata surpresa para o treino da tarde: o meia Escudero está recuperado fisicamente.

O argentino foi substituído da última partida do Leão, pelo Brasileiro, contra o Atlético-MG com dores musculares. Porém, participou normalmente do trabalho tático de quinta comandado pelo auxiliar-técnico Flávio Tanajura.

Todos os outros titulares, que não viajaram para a Colômbia, aproveitaram a semana de folga para manter forma física e descansar da maratona de jogos. De acordo com o auxiliar de preparação física do clube, Lucas Vinícius, eles treinaram normalmente na quinta e quarta.

"Fizemos um trabalho normal, apenas para manter a foram física deles, poupá-los do desgaste da viagem e do jogo (contra o Atlético Nacional da Colômbia). É fim de temporada, então não podemos fazer um treino puxado", explicou.

Somente Escudero foi poupado de uma parte da atividade de quarta, para se recuperar das dores musculares.

O lateral esquerdo Juan foi outro que fez um trabalho diferente dos demais companheiros. Ele foi o único a ter uma carga mais intensa de atividades. "Ele está suspenso e não vai jogar sábado (contra o Botafogo)", justificou Lucas.

Treinos

Flávio Tanajura comandou um treino tático na quinta, em campo reduzido, trabalhando passes e posse de bola.

Com a chegada de Ney Franco, o elenco se reapresentará nesta sexta, às 16h, para finalizar a preparação para a partida contra o Botafogo, sábado, 4, às 16h20, no Barradão.

Para a 'decisão' contra o clube carioca, Ney deverá utilizar os titulares que não viajaram para a Colômbia. Do time principal, apenas o goleiro Gatito Fernandes, o lateral direito Nino Paraíba e o volante Luiz Gustavo integraram a delegação que foi para a Colômbia. Os três foram titulares no time que empatou em 2 a 2 contra o Nacional, pela Copa Sul-Americana.

O clube baiano ocupa a 18ª posição no Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. Enquanto isso, o adversário carioca é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com apenas dois pontos a mais que o Leão.

"O Botafogo é um time muito bom, com jogadores de nome, mas vamos jogar em nossa casa e temos que fazer valer o nosso mando de campo como fizemos nestas partidas do returno. Sabemos que, ganhando, temos uma possibilidade de sairmos da zona que estamos. Então, vamos muito focados para essa partida", comenta Gatito.

Devido a importância do compromisso, o site oficial do Vitória está convocando a torcida para lotar o estádio e incentivar o time, mas não há promoção no preço dos ingressos. Após o jogo contra o Botafogo, o Leão terá outra partida chave na luta para sair da zona da degola, contra o Goiás, com a Toca também como o palco do confronto, marcado para acontecer na próxima quarta-feira, dia 8.

