Paulo César Gusmão é o novo técnico do Vitória

Faltando quatro rodadas para o final da Série B, o Vitória anunciou um novo treinador para o clube. É Paulo César Gusmão, 50 anos, que estava recentemente no comando do Ceará, até pedir demissão devido as remotas chances de classificação do time cearense para a elite do futebol brasileiro em 2013.

PC Gusmão chega nesta segunda-feira, 5, a Salvador, com dois auxiliares: o preparador físico e o assistente técnico. Já o atual técnico, Ricardo Silva, além do preparador físico Ednilson Sena e o assistente da preparação física, Alex Fernandes, entrarão de férias com as mudanças ocorridas na comissão técnica.

Ricardo Silva, que assumiu o clube após a saída de Paulo César Carpegiani, foi o comandante do rubro-negro baiano em três partidas. Na estreia, venceu o CRB fora de casa por 1 a 0, mas depois perdeu as duas partidas seguintes: em casa, para o São Caetano por 1 a 0 e fora para o Bragantino por 3 a 0 no último sábado, 3, resultado que deixou insustentável sua permanência no cargo.

O Vitória está em terceiro lugar na tabela, com 66 pontos, quatro pontos atrás do líder Goiás e cinco acima do quinto colocado, o São Caetano.

Gusmão começou sua carreira como treinador em 2001, no comando do Vasco, e acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, São Caetano, Fluminense, Náutico, Atlético-GO, Vasco da Gama e Sport.

adblock ativo