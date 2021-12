Paulo César Carpegiani é o novo técnico do Vitória. O clube confirmou oficialmente na manhã desta terça-feira, 14, a chegada do experiente treinador para substituir Vagner Mancini.

O contrato do comandante com o Leão será válido até o final do Campeonato Brasileiro. O treinador chega a Salvador ainda hoje e já comanda os treinos no Barradão a partir de quarta, 15.

Carpegiani estava sem trabalhar como técnico desde a saída do Flamengo, no início desta temporada. No fim de 2017, o treinador esteve no Bahia e conseguiu salvar o tricolor do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

A estreia do treinador no comando do Leão será diante do Palmeiras, no próximo domingo, 19, às 16h, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão.

adblock ativo