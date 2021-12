Paulo Carneiro revela que Rodrigo Chagas não foi demitido do Vitória

A saída do treinador Rodrigo Chagas do comando técnico do Vitória ainda tem rendido assunto. Mesmo o Leão já estando de treinador novo, as especulações seriam de que o ex-comandante permaneceria no clube. Em áudio que circulou nas redes sociais, o presidente do Rubro-Negro, Paulo Carneiro, tratou de esclarecer as dúvidas

De acordo com o mandatário, Rodrigo Chagas teria recebido um tempo para descansar. O futuro envolvendo ele e o Vitória, nas palavras do presidente, irá depender da própria vontade do treinador.

"No comandando técnico o mesmo caminho. Nós que já revelamos no passado: Péricles e Marcelo Chamusca, Arthurzinho, jogadores que passaram no clube. Estamos fazendo o mesmo agora. Fizemos com Rodrigo Chagas, passou seis ou sete meses com um trabalho brilhante, continua vinculado ao clube, tem carreira no clube. Demos a ele um descanso, pra quando voltar estar à disposição pra trabalhar no clube. Se ele não quiser, vai depender da vontade dele, afinal de contas, ele já é um treinador reconhecido no mercado. Ele saiu do Vitória com 51% de performance, percentual de treinador de ponta do futebol brasileiro", afirmou PC.

Revelado pelo Vitória enquanto jogador, em 1992, Rodrigo Chagas também recebeu sua primeira oportunidade como treinador profissional dentro do Rubro-Negro baiano. Entre a reta final da temporada 2020 e o primeiro semestre de 2021, o comandante treinou o Vitória em duas oportunidades. Ao todo, foram 34 jogos, com 13 vitórias, 14 empates e sete derrotas.

