Paulo Carneiro revela acordo com Boca Juniors por dívida de Walter Bou

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, revelou nesta sexta-feira, 2, em live para uma emissora de televisão local, que conseguiu entrar em acordo com o Boca Júniors pela dívida do atacante Walter Bou, que defendeu o Rubro-Negro em 2018, por empréstimo.

"Acabei de fazer um acordo com o Boca Juniors. Acordo de R$ 2 milhões. O Vitória estava com a punição da Fifa pronta. Falta entrar em acordo com o jogador ainda, que tem a receber R$ 600 mil", afirmou o mandatário.

Caso a pendência não fosse resolvida, o Vitória poderia receber uma punição da entidade máxima do futebol e ficar três janelas de transferência sem a possibilidade de contratação de novos jogadores.

Em junho deste ano, PC falou durante edição do papo de presidente, no canal oficial do Vitória, sobre os valores envolvendo as equipes baiana e argentina.

"Para vocês entenderem, tem a dívida com o Boca Júnior que deve estar em torno de R$ 1,8 milhões. Tem a dívida com o atleta, em torno de 150 mil dólares. Recebemos ontem a notificação da Fifa que temos 45 dias para pagar Walter Bou, sob pena de ficar três janelas de transferência sem poder contratar", explicou.

