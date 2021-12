Paulo Carneiro ganha processo e pode se candidatar a presidente

Presidente entre 1991 e 2005, mas expulso do Conselho Deliberativo do Vitória em 2009 – sob a alegação de ter defendido o Bahia (foi diretor tricolor em 2009) e processado o Rubro-Negro em R$ 10 milhões – Paulo Carneiro pode se candidatar ao cargo máximo do Leão na eleição de dezembro. Na segunda-feira, 28, ele conseguiu ganho de causa no processo contra a expulsão, o que lhe devolveu a condição de conselheiro nato, título dado aos ex-presidentes do Leão.

Dessa forma, Carneiro tem autorização legal para concorrer, pois é preciso fazer parte do Conselho para tal. O pleito no Vitória será indireto. No dia 11 de dezembro, os sócios escolherão o novo Conselho Deliberativo, a ser formado por 200 membros efetivos e 70 suplentes. A chapa eleita será empossada imediatamente e terá 48 horas para convocar a eleição para presidente, a ser realizada dentro do próprio órgão.

O presidente de 1991 a 2005 é o nome mais forte da chapa ‘Vitória Gigante’. Até domingo, 27, o grupo informava apenas que, caso eleito, teria Carneiro como gestor de futebol. Na segunda, o discurso já mudou. Walter Seijo, líder da chapa e candidato à presidência do Conselho Deliberativo, afirmou: “Amanhã (terça-feira), devemos anunciar qual será o nosso nome para presidente do Vitória. Há a possibilidade de ser Paulo Carneiro, como a de ser eu, como a de ser outra pessoa da chapa. Logo vocês saberão”.

A tendência é que seja Paulo Carneiro, que não descarta a possibilidade. “Foi feita a justiça e eu voltei a ser conselheiro, mas será a chapa que vai definir se serei sei candidato”.

Outras três chapas estão no páreo: ‘Vitória Cada Vez Mais Forte’, que deve apoiar a reeleição de Raimundo Viana; ‘Vitória de Todos Nós’, cujo candidato é Ricardo David, diretor de marketing em 2014 e 2015; e ‘Vitória do Torcedor’, que lançará o advogado Ivã de Almeida, derrotado por Viana no pleito passado.

