Paulo Carneiro explica dívida com Walter Bou e revela novo plano de sócios

Em mais uma edição do Papo de Presidente, realizado nesta sexta-feira, 26, no canal da TV Vitória, no Youtube, o presidente do Leão, Paulo Carneiro, revelou mais detalhes a respeito da situação financeiro do clube. Entre os pontos, está a dívida com o Boca Júniors. Os débitos são referentes referente ao empréstimo do atacante Walter Bou, ocorrido em 2018.

De acordo com PC, o Vitória possui atualmente duas pendências referente ao empréstimo: uma com o clube argentino e outra com o próprio atleta. O Rubro-Negro corre risco de ser penalizado, caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo estabelecido pela entidade máxima do futebol.

"Para vocês entenderem, tem a dívida com o Boca Júnior que deve estar em torno de R$ 1,8 milhões. Tem a dívida com o atleta, em torno de 150 mil dólares. Recebemos ontem a notificação da Fifa que temos 45 dias para pagar Walter Bou, sob pena de ficar três janelas de transferência sem poder contratar", explicou.

Um dos avanços descritos pelo presidente, durante o período de sua gestão, está na redução da folha salarial do clube. "Conseguimos reduzir a folha em cerca de 50%. Em abril do ano passado, só o CLT dos funcionários e atletas eram em torno de R$ 2,2 milhões. Atualmente, ela caiu para R$ 1,1 milhão".

Paulo Carneiro também revelou mais medidas que aumentem a adesão e engajamento dos torcedores com o clube. Para isso, foi anunciado a criação do 'Plano Ouro da Virada'. Segundo o mandatário, o lançamento do plano deve ocorrer entre segunda e terça-feira da próxima semana.

"É um plano de R$ 7 mil. Se houver um aumento do plano ouro, ele irá pagar apenas o aumento, mas não terá mais nenhum compromisso com o clube pagando esse valor. Se ele fosse pagar o sócio ouro por 10 anos, como ele é hoje, iria custar mais de R$ 14 mil. Então é um desconto de 51% para aqueles 300 primeiros torcedores que se apresentarem", detalhou.

Como o novo plano prevê a isenção de compromissos com o clube, por parte dos torcedores associados, o presidente ainda lembrou que a medida poderá ser valida para o projeto da Arena Barradão. "O sonho (da Arena) ainda está de pé e quem sabe se o cara que é sócio hoje no Barradão, não se torna sócio dessa nossa Arena futuramente", finalizou.

Confira:

Alex Torres* Paulo Carneiro explica dívida com Walter Bou e revela novo plano de sócios

*Sob supervisão da editora Keyla Pereira

