Paulo Carneiro dispara contra torcedor do Vitória no Twitter

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, segue bastante ativo nas redes sociais. No domingo, 22, o cartola Rubro-Negro bateu boca com um torcedor por meio de sua conta no Twitter. Na publicação, o adepto do Leão questionou o número de treinadores e jogadores contratados pelo Leão durante a temporada.

Em resposta a um internauta, que atribuía a boa gestão realizada pela diretoria do América-MG a um poder financeiro maior, o torcedor Andrei Fucs escreveu: "4 técnicos, mais de 20 contratações. Rs. A cegueira é por conveniência".

Prontamente, o cartola Rubro-Negro rebateu as criticas. "Você não engana ninguém. Esteve no Conselho e votou em Ivan De Almeida e perdeu a eleição, pois votou em Ricardo Davi. Sabe porque é esclarecido o descalabro que encontramos, e me ataca em função de resultado. Covarde! Estou contratando o terceiro. O Flamengo esta no segundo", disparou.

Paulo Carneiro ainda continuou na postagem seguinte. "Quem me conhece sabe que minha política nunca foi essa. Mas a base estava abandonada. Os grandes talentos foram 'estranhamente' liberados. Vide Diego Rosa, hoje no Grêmio. Gestão do 'Vitória do Torcedor' e de lá, você era um dos interlocutores. Portanto, assuma rapaz", completou.

Vc n engana ninguem.Esteve no Conselho e votou em Ivan De Almeida e perdeu a eleição pois votou em Ricardo Davi.Sabe pq é esclarecido o descalabro que encontramos e me ataca em função de resultado.Covarde!Estou contratando o terceiro.O Fla esta no segundo. https://t.co/VU18r6TXGW — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) 22 de setembro de 2019

Quem me conhece sabe q minha politica nunca foi essa.Mas a Base estava abandonada.Os grandes talentos foram "estranhamente luberados.Vide Diego Rosa hj no Gremio.Gestao do Vitoria do Torcedor e de https://t.co/SCdvNYtyVi era um dos interlocutores.Portanto assuma rapaz https://t.co/VU18r6TXGW — Paulo Carneiro (@pauloscarneiro) 22 de setembro de 2019

