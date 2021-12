Paulo Carneiro, da chapa 'Vitória Gigante', vota em separado

O candidato Paulo Carneiro, da chapa Vitória Gigante, teve que votar em separado durante o pleito desta quinta-feira, 15, no Barradão, em Salvador, quando a nova chapa do Conselho Deliberativo será eleita.

O presidente da comissão eleitoral, Mhércio Monteiro, esclareceu a situação: “Lemos o processo virtual, identificamos que além do embargo do próprio Paulo haveria outro embargo pendente de julgamento. A gente decidiu que era mais razoável coletar o voto separado na medida que asseguraria o direito dele e ao mesmo tempo preservaria o pleito”.

Ex-presidente do clube, Paulo Carneiro foi expulso do Conselho Deliberativo do Vitória em 2009, mas conseguiu neste ano uma liminar para concorrer ao pleito.

Tweets by atardeesporte

adblock ativo