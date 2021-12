Paulo Carneiro comenta sobre possível aumento no plano de sócios

O plano de sócio torcedor do Vitória poderá passar por outro reajuste. Após o presidente Paulo Carneiro realizar um acréscimo no valor do Sou Mais Vitória (SMV), em julho deste ano, o mesmo comunicou através de um áudio vazado que deverá elevar novamente a mensalidade das carteirinhas.

"Se preparem, porque se a gente for para a Fonte Nova, o valor dos sócios equivalente ao nosso é muito maior. Então, por exemplo, o sócio prata, que hoje custa 60, na Arena será 90", declarou o atual gestor do Leão.

Mais tarde, através de uma mensagem vazada em um grupo de Whatsapp, o presidente explicou melhor a situação do reajuste.

"Se formos à Fonte Nova, os sócios atuais adimplentes terão os valores mantidos e os novos sócios terão que comprar pelos preços que estão sendo praticados no estádio", escreveu Carneiro.

Primeiro Reajuste

Vale lembrar, que o plano de sócio torcedor do Vitória já passou por um aumento nesta temporada. Em julho deste ano, Paulo Carneiro anunciou um acréscimo equivalente a 20% nas mensalidades do SMV. Assim, o mesmo plano prata, que custava 50 reais, passou a ser 60. Além disso, alguns benefícios foram retirados, como por exemplo, a gratuidade de estacionamento para o plano ouro e uma redução na taxa de desconto no valor do ingresso do sócio bronze, de 70% para 30%.

