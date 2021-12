Paulo Carneiro anuncia novo Conselho Administrativo

O presidente do Vitória, Paulo Carneiro, divulgou na manhã desta terça-feira, 30, os nomes que integrarão o Conselho Administrativo do clube. De acordo com ele, o novo órgão será responsável por auxiliá-lo durante a sua gestão. O anúncio foi feito por meio do seu perfil nas redes sociais.

Entre os anunciados, estão velhos conhecidos da torcida Rubro-Negra. Muitos deles, inclusive, atuaram ativamente na campanha de Paulo Carneiro, como os ex-presidentes e vice-presidentes Alexi Portela, Manoel Mattos e Epifânio Carneiro.

"Discutimos diversos assuntos relevantes ao futuro do Vitória e estamos caminhando para a reestruturação do clube", revelou o presidente do Leão.

A reunião ainda teve a participação dos presidentes dos conselhos deliberativo e fiscal, Fábio Mota e Jailson Reis, respectivamente. Além do novo diretor jurídico do clube, Dilson Pereira Júnior, anunciado também nesta terça, ocupando a vaga deixada por Roberto Dantas.

adblock ativo