Paulo Carneiro anuncia chapa às eleições do Vitória

Amado por uns e odiados por outros, Paulo Carneiro quer voltar ao Leão. O ex-presidente rubro-negro, afastado do clube desde 2006, é a principal bandeira do grupo ‘Vitória Gigante’, que corre contra o tempo para se lançar como chapa nas eleições do dia 10 de dezembro (sábado).

Por não ser sócio, Carneiro não pode se lançar como candidato. A ideia dos seus apoiadores é colocar o antigo mandatário como gestor de futebol, cargo que exerceu no Atlético-PR por um ano e meio e de onde saiu em agosto último.

Segundo Walter Seijo, ex-vice-presidente do Leão na gestão de Carneiro e um dos seus principais apoiadores, a ideia partiu de um grupo de torcedores que deseja ver o retorno do antigo mandatário: “Somos um grupo independente, que quer levar profissionalismo e modernidade para o clube. Sempre quisemos fazer uma chapa, mas precisávamos de um apelo para reunir os sócios. Quando Paulo voltou para a Bahia, surgiu essa marca forte que ele carrega. Acho que 80% da torcida quer vê-lo de volta ao clube”.

Paulo Carneiro prefere não dar entrevistas, mas foi ele quem anunciou a intenção de formar a chapa, nesta quinta-feira, 10, através do seu perfil no Facebook.

A ideia é reunir as 270 pessoas o mais rápido possível: “Pegamos o bonde andando, mas acho que vamos conseguir. Depois do anúncio, umas 30 pessoas me ligaram interessadas em entrar. Tem gente que me disse que está tirando o nome dos grupos que já se lançaram para colocar no nosso. Quando diz que tem PC, o povo vem”, diz Seijo.

O ex-vice-presidente garante que, se seu grupo for eleito, não vai querer cargos no clube: “Serei conselheiro, temos outros nomes para isso. Me coloco como um filho mais velho dentro do grupo. Meu papel é formar novas lideranças”.

Seijo garante também que Paulo Carneiro não pretende voltar à vida política do clube: “Ele tem vontade de continuar como um profissional do futebol, apenas. Ele não quer poder. Ele quer apenas trabalhar pelo Vitória, e a gente quer ver ele de volta, até de massagista se for preciso”.

Sobre possíveis nomes para a presidência do Conselho e da diretoria, o ex-dirigente é reticente: “Não vamos falar em nomes ainda, mas Paulo está trabalhando um nome. Quando estiver definido, vamos divulgar”, diz.

“Mas não será um nome indicado por ele”, garante. “Será um nome de toda a chapa”.

Sobre o silêncio do amigo, Seijo diz que em breve PC voltará aos holofotes: “Agora é a hora de ficar quieto, não falar com ninguém, só trabalhar. Mas ele está dentro do projeto até o último fio de cabelo”.

