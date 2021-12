Patric vira arma ofensiva importante na reta final de Brasileiro

Às vezes a chance cai do céu diretamente nas nossas mãos. No futebol, as incertezas fazem com que as oportunidades precisem ser aproveitadas de maneira obrigatória, pois elas podem não vir mais. Quando as chances de sair do banco de reservas surgem, é preciso segurar firme e não dar brecha para os rivais da mesma posição.

Assim, agarrando a oportunidade, está o lateral direito Patric, do Vitória, que começou o ano como titular, perdeu a posição para Caíque Sá, mas que recuperou o posto entre os 11 após a contusão do companheiro. Desde então, ele vem desempenhado um papel ofensivo importante nesta reta final de Brasileirão, justificando a sua permanência.

As últimas três partidas foram a prova disso. O jogador de 28 anos voltou aos 11 iniciais contra o Vasco, e foi o responsável pelo cruzamento milimétrico para André Lima marcar o tento de empate. O time somou um ponto importante na ocasião. Contra o Palmeiras, atuou outra vez bem no triunfo por 3 a 1. Mais três na conta do Leão.

No último domingo, contra o Grêmio, voltou a marcar pelo time após oito meses – a última vez havia sido diante do Vasco, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Esse, aliás, foi o primeiro gol de um lateral do Rubro-Negro no Brasileirão. De quebra, garantiu o empate que fez com que o Vitória abrisse três pontos de vantagem para o Z-4.

Apesar do período na reserva, Patric diz que se manteve focado, trabalhando forte à espera da oportunidade. “Sempre me dediquei todos os dias, treinando, tentando me aperfeiçoar, diminuir os erros. Trabalhei bastante. A gente sabe que o Campeonato é longo e que a oportunidade viria. Muito bom poder voltar. Mancini é um cara que tem nos ajudado, nos estimulou a trabalhar cada vez mais”, contou o defensor.

Até o momento, Patric deu quatro assistências na competição. Só está atrás de Neilton e David, ambos com seis assistências. O jogador sabe da sua importância na parte ofensiva. “Eu sempre fui de fazer gols e dar assistência. Sou o segundo que mais dá assistência no elenco. Estou muito feliz com a fase. Num momento decisivo, cada jogo é uma final para nós. Estamos muito concentrados, muito competitivos. O momento reflete um time que cresceu e amadureceu na competição”, disse.

Reta final

Os últimos jogos comprovam essa maturidade a que Patric se refere. O time já está há quatro jogos sem perder e três pontos acima do Sport, primeiro na zona de rebaixamento.

No entanto, ainda faltam quatro jogos pela frente nessa reta final de Campeonato Brasileiro – com os atuais 39 pontos, o time precisa vencer dois e empatar um jogo para atingir 46 e não ter que torcer por tropeços de seus rivais.

O próximo duelo será na quinta-feira, 16, às 19h (horário da Bahia) contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela 35ª rodada do Brasileirão. Patric acredita que o segredo nessa reta final da Série A é se manter focado e concentrado para permanecer na elite do futebol brasileiro.

“Eu acho que a gente precisa manter o foco, ter a mesma concentração das últimas partidas. Também precisamos diminuir os erros para chegarmos lá. Acho que a concentração vai ser maior a partir de agora. A gente tem que ser competitivo”, finalizou o lateral direito, que deve seguir como titular nas últimas partidas do campeonato.

