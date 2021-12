Partida entre Vitória e Botafogo tem horário modificado

A pedido do Botafogo, o jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da série A entre Botafogo x Vitória, que seria realizado às 11h de domingo, 1º de outubro, teve o horário modificado para às 16h do mesmo dia, no Rio de Janeiro.

A mudança foi efetivada pela Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde desta segunda-feira, 25, e publicada no site oficial da entidade. A opção do Botafogo teve a concordância da emissora dona dos direitos de transmissão da partida.

Folga

Após o triunfo convincente por 3x1 diante do Atlético-MG, em Minas Gerais, os jogadores rubro-negros ganharam folga e irão se reapresentar nesta terça-feira, 26, pela manhã, no Barradão.

Para o jogo no Rio, o técnico Vagner Mancini contará com o retorno do meia Cleiton Xavier e do lateral Patric, que cumpriram suspensão na vitória em Belo Horizonte.

adblock ativo