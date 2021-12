Paraguaio é trunfo do Vitória na estreia pelo Brasileirão

A perda do título estadual é passado para os jogadores rubro-negros. Agora, o Vitória foca suas atenções na estreia pelo Campeonato Brasileiro de 2014. Hoje, a partir das 18h30, o Leão mede forças com o campeão gaúcho, o Internacional, no Beira-Rio.

Palco de quatro partidas na primeira fase da Copa do Mundo, o estádio irá receber sua primeira partida oficial após sua inauguração. De cara, com capacidade máxima: 50.128 lugares. Na teoria, um adversário a mais para o time baiano.

Na prática, porém, nada que ameace a confiança do elenco rubro-negro. Pelo menos é o que garante o volante Cáceres. No ano passado, graças aos dois gols do camisa 8, o Leão ficou no empate por 2 a 2 com o Inter na 20ª rodada da Série A.

Na ocasião, por conta das obras no Beira-Rio, o palco da partida foi o Estádio do Vale, onde 5.500 pessoas marcaram presença. Um número dez vezes inferior ao da expectativa de público para este sábado.

"Durante a semana, só ouço falar isso. No sábado, terão 55 mil torcedores. Ok, terão!. Mas, não é problema. O Vitória vai entrar em campo focado para sair com o triunfo", afirmou, taxativo, Cáceres.

O paraguaio, que fez na última quarta-feira 26 anos de idade, espera não só reeditar o futebol apresentado na partida de 2013, mas, também, celebrar em campo o aniversário.

"O solo gaúcho me deu sorte da outra vez. Espero tê-la novamente. O triunfo será um belo presente de aniversário", disse o gringo que, em 2013, atuou em 33 (todos como titular) dos 38 jogos do Vitória na Série A.

O time vermelho e preto acabou a competição com 59 pontos, a apenas dois do G-4 e, consequentemente, da vaga na Libertadores.

Para não ficar no 'quase' e superar a campanha de 2013, Cáceres garante ter a receita. Um dos ingredientes, por sinal, é o mesmo exigido pelo técnico Ney Franco para a partida contra os gaúchos: superação!

"O Inter é uma grande equipe, com grandes jogadores e treinador. Mas precisamos nos superar. Entrar com 110% de disposição e atenção para sairmos com o triunfo", sentenciou o paraguaio, que revela preocupação com o maestro colorado, o meia D'Alessandro.

"Ele é um jogador fora de série. Num vacilo, é decisivo. Mostrou isso ano passado (D'Alessandro foi o autor dos dois gols do Inter no empate com o Vitória)", relembrou.

Um triunfo no Beira-Rio renderá ao Leão muito mais do que três pontos, mas, o fim de uma escrita que supera uma década. O último sucesso do Vitória no estádio foi no dia 30 de agosto de 2003. Alecsandro (hoje no Flamengo) foi o autor do gol. Desde então, em outras seis ocasiões, 4 empates e 2 derrotas. "Está na hora de acabar com a escrita".

