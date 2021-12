Paraguaio do Leão diz que deseja continuar jogando no Brasil

O meio-campista do Vitória Luís Cáceres, 26 anos, faz questão de estar sempre marcado por um tererê. Que não é nenhum volante ou zagueiro, mas uma bebida guarani à base de mistura de ervas, como menta, boldo, erva-mate, e água gelada.

"Tenho mais dois companheiros que são paraguaios e passamos o dia tomando, até nos treinos", afirma. "É bom porque aqui faz muito calor e o tererê é refrescante", emenda, mostrando que a água trazida no garrafão é com gelo.

Em dezembro, Cáceres completa dois anos na Bahia e conta que a adaptação foi tranquila. "Quando cheguei, teve esse processo de adaptação antes de começar a jogar, mas foi tudo bem. A vida aqui é tranquila, também porque moro longe da agitação", diz ele, que vive com a mulher num condomínio na Praia do Flamengo.

Segundo ele, o ponto de intersecção entre Brasil e Paraguai é o calor, e apontou a diferença entre os dois países. "Aqui é bom porque tem a praia. Como eu moro perto, dá pra sentir a brisa do mar, o que é muito bom e faz passar o calor. Lá no Paraguai não tem isso aqui", valoriza.

Apesar do tempo de estada na terra, o meio-campista não conhece muito a cidade. Ainda não visitou o Pelourinho e nem o Elevador Lacerda, apesar de já ter passado em frente ao monumento que liga a Cidade Alta à Baixa. Mas ele gosta mesmo é da Praia do Forte. "Lá é bom, é tranquilo. Levei minha mãe quando ela veio aqui".

Dentro de campo, Cáceres é o jogador da assistência. Apesar de dar seus chutes a gol, não arrisca muito. Por sinal, ele não também não costuma se arriscar no tempero baiano. Já experimentou a moqueca baiana e, apesar de dizer que gostou um pouco, sua feição ao falar da comida denuncia que ela não agradou tanto. E do famoso acarajé ele passa longe.

"É porque eu não sou de comer muito", disse, reforçando a desculpa ao citar a amizade com gringos do Leão: Escudero, Gatito Fernández e Guillermo Beltrán. "Como nossas mulheres são muito amigas, estamos todos sempre juntos. Então, preferimos fazer nossas comidas", revela, enfatizando que a culinária paraguaia, argentina e uruguaia são bem parecidas. "A gente faz muito churrasco em casa", completa.

Renovação

O contrato de Cáceres com o Vitória termina no final do Brasileirão deste ano. Representantes do atleta e diretoria do clube já chegaram a se reunir, mas a situação segue indefinida.

"Vou esperar acabar o meu contrato e ver o que acontece. Mas, como sempre venho falando, a preferência é pelo Vitória. Eles (representantes) sabem disso", ressalta.

Caso não renove com o Leão, ele prefere seguir no Brasil. "Se eu for para fora, vou ficar com muita saudade da água de coco, da tradição que tem aqui, apesar de ainda não ter dado tempo de conhecer tanto. São coisas que vou lembrar sempre. E também o Vitória. Lá tem gente que trabalha no dia a dia que estão sempre fazendo o melhor por mim", conta.

