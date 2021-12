Para voltar a vencer, Vitória encara Portuguesa

Após retornar da excursão, sem sucesso, de dois jogos seguidos fora de casa com apenas um ponto conquistado na mala - um empate contra o Coritiba e uma derrota para o Botafogo -, o Vitória volta a jogar nos seus domínios pelo Campeonato Brasileiro. Para tentar se recuperar na tabela, o Leão terá uma sequência de dois jogos em casa, o primeiro deles contra a vice-lanterna Portuguesa no Barradão, neste domingo, 4. O Portal A TARDE transmite o lance a lance da partida, que terá início às 18h30 (horário de Brasília). Depois, o Leão encara o Fluminense, na quarta, 7.

Com 15 pontos ganhos, o rubro-negro ocupa a sexta colocação, com quatro triunfos, três empates e três derrotas. O time baiano, que tem 50% de aproveitamento na competição, está a três pontos do Cruzeiro (4º), a quatro do Bahia (3º) e a cinco do Botafogo e do Coritiba, líder e vice-líder, respectivamente. O último triunfo da equipe foi contra o São Paulo, no dia 14 de julho. Um resultado positivo no Barradão será essencial para encostar no grupo dos quatro primeiros colocados.

A Lusa, que em oito jogos soma quatro derrotas, briga contra o fantasma do rebaixamento. Com apenas uma vitória e sem saber ainda o que é vencer fora de casa, o time paulista ocupa a penúltima posição na tabela, com oito pontos ganhos. Caso vença o Vitória no Barradão e conte com uma derrota do Flamengo, que recebe o Atlético-MG também no domingo, a Portuguesa sai do grupo dos quatro últimos, ultrapassando não só o rubro-negro como o São Paulo, que já jogou na rodada e perdeu para o Bahia.

Além de Vitória x Portuguesa e Flamengo x Atlético-MG, a décima primeira rodada tem também os confrontos entre Cruzeiro x Coritiba, Santos x Náutico, Grêmio x Internacional, Ponte Preta x Fluminense, Criciúma x Corinthians, Atlético-PR x Goiás e Vasco x Botafogo.

Dúvida na lateral

Com o treino da manhã deste sábado, 3, o Vitória finalizou a preparação para encarar a Lusa. O técnico Caio Junior poupou a maioria dos titulares. O restante do time realizou apenas o tradicional rachão. A única dúvida continua com a lateral direita. Com uma exibição apagada, dificilmente o ala Daniel terá outra chance. É provável que Gabriel Paulista volte a ser improvisado e Fabrício permaneça entre os titulares, ao lado do capitão Victor Ramos, que retorna de suspensão.

Os jogadores relacionados para a partida são: Wilson e Gustavo (goleiros), Daniel e Danilo (laterais), Gabriel, Victor Ramos, Fabricio e Reniê (zagueiros), Cáceres, Michel e Edson Magal (volantes), Escudero, Renato Cajá, Camacho e Leilson (meias), Dinei, Maxi, Pedro Oldoni, Romulo e Vander (atacantes).

A preocupação maior do treinador do Vitória é com o apoio do torcedor. Caio afirmou que a torcida poderá ser fundamental para que o time volte a vencer no Brasileirão. "Meu interesse hoje é poder passar ao torcedor um pedido especial de quem está trabalhando com muita vontade. Ajudem esse grupo no domingo. Esse apoio da torcida é fundamental", disse.

O treinador citou as goleadas sobre o Bahia no Campeonato Baiano para enaltecer o elenco rubro-negro e disse acreditar que jogo contra o time paulista será decisivo para o futuro do Leão no torneio nacional.

Sem oito jogadores

A portuguesa, em situação embaraçosa no campeonato, traz na bagagem bastantes problemas para encarar o Vitória em Salvador. O técnico Guto Ferreira não contará com oito jogadores, todos lesionados, para a partida deste domingo. Não jogam os laterais direitos Alê e Ivan, os atacantes Diego Viana, Diogo e Michel, além do zagueiro Lima, o volante Muralha e o meia Henrique, que rompeu os ligamentos do joelho direito.

Além disso, nove jogadores entram em campo pendurados. São eles: Alisson, André, Elsinho, Juninho, Pernambucano, Luan, Renato Silva, Sandro Silva e Wendel. O treinador da equipe já disse que aguarda a diretoria do clube contratar mais reforços para o término da temporada.

A Lusa, pelo segundo jogo consecutivo e em casa, levou gol nos minutos finais da partida. Perdeu para o Atlético-PR, por 3 a 2, jogo que resultou na demissão do então técnico Edson Pimenta, e empatou contra o Criciúma na ultima quarta-feira, 31. o time saiu de campo vaiado pela torcida.

