Para se livrar da zona, Leão encara o rival 'ideal'

Para curar a ressaca após ceder o empate de 2 a 2 ao Goiás no Barradão, na quarta-feira passada, o Vitória não poderia ter adversário melhor.

O Leão enfrenta neste domingo, 12, o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano vem de uma série de quatro partidas sem sequer marcar gols na competição.

Apesar de ocupar o 9º lugar na classificação, ele está 'descendo a ladeira'. O time tem a terceira pior campanha do returno, à frente apenas de Atlético-PR e Botafogo.

A Ilha do Retiro foi seu caldeirão na primeira metade do campeonato, com seis vitórias, uma derrota e dois empates. Esse desempenho fez o clube frequentar o G-4. Ocupou a 3ª posição na 5ª rodada e a 4º na 10ª. Porém, após a virada de turno, o Sport venceu dois jogos e empatou os outros dois.

Outro número negativo do rival do Vitória está no ataque. Ele marcou apenas 21 gols em todo o campeonato.

A artilharia pernambucana é a segunda pior do Brasileirão. Neste segundo turno, a situação piorou. A equipe balançou as redes apenas cinco vezes.

São com esses aspectos negativos do Sport que o Vitória se credencia para buscar um triunfo e, enfim, escapar da zona do rebaixamento.

A equipe baiana tentará devolver a derrota de 1 a 0 sofrida no primeiro turno, em Feira de Santana, com gol de Neto Baiano, que foi ídolo no Barradão.

Boas lembranças

Vitória e Sport se enfrentaram duas vezes pela Sul-Americana deste ano. Repleto de jogadores reservas, o rubro-negro baiano ganhou os dois jogos e eliminou o adversário, que disse priorizar o torneio internacional.

O meia-atacante Marcinho e o volante Richarlyson guardam boas lembranças desses confrontos. No jogo de ida, o Leão da Bahia venceu o time pernambucano por 1 a 0 na Ilha do Retiro, com gol de Marcinho. Foi o primeiro tento do camisa 10 no Vitória.

Richarlyson jogou bem nos dois embates. Foi dele, inclusive, o lançamento para Willie abrir o caminho do triunfo por 2 a 1 no Barradão. Marcinho fez o segundo gol da partida.

As atuações dos dois veteranos nestes duelos os alçaram à condição de titulares do time do técnico Ney Franco. Richarlyson também assumiu a braçadeira de capitão da equipe.

