Para Gabriel, jogo com Joinville é o mais importante

O Vitória sabe do que precisa para confirmar o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro: somar pelo menos quatro em seis pontos possíveis.

Se chegar a este mínimo, o rubro-negro, então o quarto colocado com 69 pontos, não poderá ser ultrapassado pelo São Caetano, então o quinto colocado com 67, uma vez que o Leão contabiliza um número de vitórias superior ao do time paulista.

Para o zagueiro Gabriel Paulista, um dos destaques do elenco do time baiano, o duelo do próximo sábado, 17, contra o Joinville, representa a chance de ouro para o Vitória ratificar a sua classificação na Série B.

"A competição chegou a seu momento decisivo e precisamos mais do que nunca conquistar pontos nestes últimos jogos. Teremos duas decisões pela frente, a começar pelo duelo contra o Joinville, que, no meu conceito, é a partida mais importante da temporada, até porque uma vitória nossa e um tropeço do São Caetano garantem nosso ingresso na Série A", lembrou Gabriel.

Treino tático - Nesta quinta-feira, 15, o técnico PC Gusmão comandou treino tático no último dia do rubro-negro baiano na cidade paulistana de Atibaia. Pela tarde, a delegação seguiu viagem para Joinville-SC.

Já na cidade catarinense, o elenco ainda participa de uma última atividade, a partir das 9h desta sexta-feira, 16. Em seguida, entra em regime de concentração até momentos antes da partida.

