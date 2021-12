Para contar com Neilton, Vitória terá que contratá-lo em definitivo

Em busca de reforçar o setor ofensivo para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Vitória tenta a contratação do atacante Neilton. O diretor Sinval Vieira confirmou a oferta do clube pelo jogador que tem contrato do Cruzeiro e está atuando por empréstimo no São Paulo.

A proposta do time baiano é de vínculo definitivo, já que o Artigo 9º do Regulamento Específico do Campeonato Brasileiro 2017 (REC), prevê que cada clube só pode receber três jogadores por empréstimo de uma agremiação da mesma divisão.

Como o Vitória já conta com Bruno Ramires, Uillian Correia e Gabriel Xavier, emprestados pelo Cruzeiros, Neilton não pode vir para o rubro-negro por cessão temporária. De acordo com Sinval Vieira, o interesse de outros clubes pelo atleta negociação como time baiano.

Revelado pelo Santos, criou-se grande expectativa em torno do desempenho de Neilton, principalmente depois da Título da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. No mesmo ano, ele foi integrado ao grupo profissional. Visto como um "novo Neymar", o jovem foi para o Cruzeiro em 2014, depois de não chegar a acordo de renovação com o Santos. No time de Minas Gerais, no entanto, ele teve poucas oportunidades.

Sem espaço, foi emprestado ao Botafogo em 2015, onde viveu a melhor fase da carreira e ajudou o alvinegro na conquista um Copa Libertadores da América.

O bom rendimento despertou o interesse do São Paulo. Neilton então foi cedido ao time paulista, em negociação que levou o volante Hudson para a Raposa. Pelo Tricolor disputou nove jogos e não marcou gols. A última vez que ele jogou foi no dia 11, contra o Defensa y Justicia, da Argentina, partida que eliminou a equipe paulista da Copa Sul-Americana.

