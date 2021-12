Para aliviar crise, Vitória anuncia novo reforço na defesa

A zaga do Vitória, principal alvo das críticas ao time em 2014, ganha hoje mais um reforço. Trata-se do zagueiro Alemão, 27 anos, que foi campeão paulista neste ano pelo Ituano.

Anunciado ontem, o atleta, natural de Vila Velha, se apresenta hoje à tarde ao clube para realizar os exames médicos. Se o zagueiro for aprovado, assinará o contrato.

Além do Ituano, Alemão atuou por Tupy-ES, Guarapari-ES, Itaperuna-RJ, Campinense-PB, Marília-SP, América-SP, Cuiabá-MT, Náutico e Salgueiro-PE, clube ainda detentor de seus direitos econômicos. O zagueiro chega por empréstimo.

O técnico Ney Franco se mostrou empolgado com a possibilidade de um elenco fortalecido. "Me parece que, nesta semana, haverá a chegada de outros reforços, não só do Alemão. Haverá um aval coletivo do clube, dentro das condições financeiras do Vitória, para estas contratações", disse.

Quanto ao jogo, o técnico, balançando no cargo, declarou: "Pagamos caro pelos 25 minutos finais. Nossa equipe teve uma queda de produção muito grande em um momento em que a gente teve que tirar Vinicius e Caio, atacantes que jogavam pela beirada e estavam bem na partida. A parte física pesou a eles. Caímos muito de rendimento. Aliado a isso, tivemos a oportunidade de fazer o terceiro gol logo após sofrermos o primeiro, mas não fizemos".

