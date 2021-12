Para a Fifa, Victor Ramos ainda é atleta do Palmeiras

A discussão se a transferência de Victor Ramos ao Vitória foi ou não regular ainda rende. Isso porque o zagueiro ainda segue vinculado ao Palmeiras no TMS (Transfer Matching System) da Fifa. Sendo assim, a federação máxima do futebol entende que não existe nenhum acordo entre Vitória e Monterrey.

"O uso do TMS é requisito obrigatório para toda transferência internacional de jogadores profissionais de futebol, e toda inscrição desta categoria que se realizar sem TMS se considerará nula", diz trecho do regulamento da Fifa para transferência de jogadores, em imagem obtida pelo site ESPN.

No sistema, o contrato do atleta permanece como ativo, pois o Monterrey, detentor dos direitos federativos do atleta, não solicitou o seu retorno ao fim do empréstimo e a diretoria do Leão não teria registrado o novo contrato.

Em contrapartida, presidente do Vitória, Raimundo Viana, justificou que não havia a necessidade de encaminhar o contrato ao TMS da Fifa, pois a negociação se tratou de uma transferência nacional.

"A federação chegou à conclusão de que foi uma movimentação interna e não precisava de autorização de ninguém. Por quê? Tudo que diz respeito ao atleta está no Brasil. Os documentos não retornaram ao México", relatou Viana ao site ESPN.

Em troca de e-mails com a Federação Bahiana de Futebol, o diretor do departamento de registros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Reynaldo Buzzoni, também garantiu que se trata de "uma transferência nacional pois o ITC (certificado de transferência internacional) de Victor Ramos já estava no Brasil".

O caso segue no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), da FBF, após o Flamengo de Guanambi entrar com uma ação questionando se houve legalidade na transferência envolvendo o zagueiro que estreou justamente na goleada do Vitória contra o clube do interior baiano, sábado passado, pelo Campeonato Baiano. Caso a irregularidade seja comprovada, o Vitória será eliminado do estadual.

