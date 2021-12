Panicat participa do lançamento do novo uniforme do Leão

O Vitória lançará, na noite desta terça-feira, 12 , na Toca do Leão, seu novo uniforme para o restante da temporada 2015. A mestre de cerimônia será a panicat baiana Mari Gonzalez, conhecida como Mari Baiana ou Baianinha, que faz parte do programa humorístico "Pânico na TV".

Além dela, também estarão presentes os ex-jogadores rubro-negros Ramon Menezes e Vanderson. A tendência é que a estreia do novo uniforme seja na partida contra o Bragantino, no próximo dia 22, no Barradão, pela terceira rodada da Série B.

