Palmeiras prorroga empréstimo de Deola com Vitória

A diretoria do Palmeiras anunciou nesta sexta-feira, 21, a prorrogação do contrato de empréstimo do goleiro Deola com o Vitória por mais uma temporada, até o dia 15 de dezembro de 2013. O jogador, que participou da campanha que recolocou o time baiano na Série A do Campeonato Brasileiro neste ano, dificilmente seria aproveitado pelo técnico Gilson Kleina.

Deola começou o ano de 2012 como titular, mas acabou falhando em algumas partidas e perdeu a vaga para Bruno. Insatisfeito com a reserva, o goleiro pediu para ser negociado e acabou emprestado ao Vitória, onde rapidamente assumiu a titularidade e foi importante ao longo da Série B.

Na semana passada, o Palmeiras anunciou a contratação de Fernando Prass, que chega para ocupar a vaga de goleiro da equipe. Até pela intensa concorrência, já que o clube ainda conta com Bruno, Deola já havia admitido que não pretendia retornar ao time paulista, onde foi revelado.

Ainda nesta sexta-feira, a diretoria confirmou o empréstimo do meia Tinga para o Figueirense. O jogador, contratado em 2010 e que perdeu espaço em 2012, já havia sido emprestado para o Ceará para a disputa da Série B. Seu vínculo com o time catarinense também tem duração de uma temporada, até o fim de novembro do ano que vem.

