Palmeiras confirma empréstimo de lateral ao Vitória

Em entrevista ao Arena Rubro-Negra, o coordenador de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, confirmou o empréstimo do lateral direito Matheus Rocha, de 20 anos, para o Vitória. A noticia, que inicialmente foi publicada pelo site Resenha na Rede, foi confirmada pelo portal local.

“É um atleta tinha quatro opções de empréstimo (três da Série B e uma de fora do país) e a gente quer dar rodagem, como fizemos com outros. É um lateral técnico com nível de força aceitável para o profissional, que acha muito espaço com dribles e caminhos. É muito intenso, aguenta as partidas numa alta rotatividade, que é o que a posição pede. Vale esse empréstimo ao Vitória, que venceu a concorrência com essas equipes", disse João Paulo.

No elenco rubro-negro, o técnico Marcelo Chamusca conta com o lateral direito Jeferson. Cedric deve ser emprestado e Wellison, está treinando a pouco tempo com o técnico.

Matheus, que foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Palmeiras em 2018, chega por empréstimo até dezembro de 2019.

