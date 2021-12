Pai do jogador Pedro Ken morre em Curitiba

Morreu, na manhã desta segunda-feira, 26, Cristiano Rocha Moreira, pai do meia do Vitória Pedro Ken, em Curitiba (PR). Ele lutava contra um câncer.

O jogador que na última semana, em coletiva, revelou o drama familiar que vivia e a situação delicada pelo qual o pai passava. Além disso, semanas atrás o atleta foi liberado de um dos treinos para ir visitá-lo em Curitiba.

O Vitória se posicionou por meio de nota oficial, lamentando o falecimento: "É com imenso pesar que a diretoria do EC Vitória comunica o falecimento nesta segunda-feira do Sr. Cristiano Rocha Moreira, pai do nosso atleta Pedro Ken. Os sentimentos de todos os rubro-negros são que Deus conforte os corações dos familiares do falecido neste momento de dor e grande tristeza. Força, Pedro!".

Pedro Ken foi liberado pelo clube para acompanhar o sepultamento que será realizado na capital paranaense.

