Osmar Loss trabalha defesa em treino na Toca do Leão

O novo técnico do Vitória, Osmar Loss, comandou na tarde desta quarta-feira, 22, seu segundo treino na Toca do Leão. Ele terá seu primeiro teste no próximo domingo, 26, em partida contra o Atlético-GO, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela quinta rodada da Série B.

No início das atividades, Loss dividiu o elenco em dois grupos e trabalhou o setor defensivo. Depois, o novo comandante promoveu um coletivo tático em campo reduzido.

Recuperou de lesão, o meia Ruy treinou normalmente com o restante do elenco. Já Matheus Augusto, que sentiu incômodo na terça, 21, fez tratamento no departamento médico.

