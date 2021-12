Osmar Loss faz ajustes em treino fechado na Toca do Leão

O Vitória segue em preparação para o jogo contra o Atlético-GO, no próximo domingo, 26, pela Série B, e nesta quinta-feira, 23, o técnico Osmar Loss fez mais ajustes na equipe.

O comandante treinou a compactação do time em espaço reduzido. Em seguida, o foco foi a organização defensiva e a transição ofensiva.

Os zagueiros Zé Ivaldo e Dedé, além do meia Gedoz fizeram um trabalho a parte, assim como Van, Caíque Souza e Carlos que treinaram a parte física. O elenco do Leão volta a treinar na manhã desta sexta, 24.

Aspirantes

Na estreia do Brasileirão de Aspirantes, nesta quinta, o Vitória empatou em 1 a 1 com o Corinthians, no Barradão. O Rubro-Negro saiu atrás do placar, mas se recuperou com gol marcado por Eron, de pênalti.

