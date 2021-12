Osmar Loss é anunciado como novo técnico do Vitória

Osmar Loss será o novo técnico do Vitória. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 21, pelo presidente do clube, Paulo Carneiro. Por meio das redes sociais, Carneiro antecipou quie Loss começa os trabalhos já na tarde desta terça.

O técnico chega ao Leão apenas com seu assistente, tendo em vista que o Vitória adotou a estrutura da equipe técnica fixa em 2019. Detalhes do tempo de contrato e salários não foram divulgados. A apresentação oficial acontece nesta quarta-feira, 22.

Alguns rumores sobre o novo técnico surgiram desde a demissão de Claudio Tencati, no último domingo, 19. Paulo Carneiro prometeu que o nome seria anunciado nesta segunda-feira, 21, o que não aconteceu, e técnicos como Lisca 'Doido' e Carlos Amadeu também estavam no radar do Leão.

Osmar Loss, 43 anos, natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, treinou o Guarani ainda este ano, durante o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, somando 13 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Após o retrospecto negativo, Loss foi demitido em março e, desde então, estava sem clube.

O técnico também atuou no Corinthians, onde ficou de 2013 a 2018, com passagens como técnico do sub-20, auxiliar do time principal e técnico da equipe principal, além de Bragantino, Juventude e na base do Internacional.

.

adblock ativo