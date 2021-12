Osmar Loss comanda último treino antes de duelo com Londrina

Após a delegação do Vitória desembarcar em Londrina na tarde desta segunda-feira, 22, o Rubro-Negro encerrou sua preparação no CT do PSTC para o duelo diante do Londrina, no estádio do Café, no Paraná

Na atividade, o treinador Osmar Loss optou por não exigir muito do elenco e preferiu realizar um trabalho apenas um trabalho leve em campo.

Para o embate, Loss deve repetir a mesma formação que bateu o Criciúma, na última sexta, 19, e interrompeu a sequência negativa. Dezenove atletas foram relacionados.

Vitória e Londrina se enfrentam nesta terça, 23, às 21h30, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.

