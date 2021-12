Osmar Loss comanda técnico-tático na Toca do Leão

O Vitória deu continuidade nesta quarta-feira, 5, na Toca do Leão, à preparação para o clássico nordestino diante do Sport. O duelo será no próximo sábado, 8, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), pela 7ª rodada da Série B. Com uma atividade mais intensa, o elenco participou de um técnico-tático sob o comando de Osmar Loss.

Após o aquecimento em campo, o comandante do Rubro-Negro organizou um trabalho de fundamentos, com ênfase na precisão da troca de passes, quesito muito criticado na partida diante do Bragantino.

Para trabalhar melhor a marcação, ele introduziu uma atividade denominada de “pressing”, que consiste em acuar o adversário para recuperar a posse de bola e não permitir a iniciativa de jogo. Pra finalizar, um treino tático para organização defensiva e ofensiva da equipe.

Após sentir um incômodo, o atacante Caíque Souza ficou de fora do treino e passará por reavaliação na sexta, 7. Já o volante Rodrigo Andrade o meia Matheus Augusto e o atacante Felipe Garcia se recuperam de lesão.

