Osmar Loss busca corrigir defesa para duelo diante do Sport

O elenco do Vitória se apresentou na manhã desta quinta-feira, 6, para mais um dia de treino antes da partida contra o Sport, em Recife, válida pela 7° rodada da série B do Brasileirão.

O técnico Osmar Loss buscou corrigir problemas na defesa do Leão, que já sofreu 38 gols no ano, com a aplicação de treinos táticos somente para os defensores da equipe. Os demais atletas calibraram a finalização com chutes frontais e cruzamentos.

Para finalizar, o comandante rubro-negro aplicou um treino tático de 10 contra 10 em campo reduzido, utilizando o atacante Ítalo como "coringa".

Os únicos desfalques na atividade foram os meias Rodrigo Andrade e Felipe Garcia que ficaram na academia e depois deram voltas em torno dos campos.

O elenco se reapresenta na manhã desta sexta-feira, 7, para mais uma sessão de treinamentos. Durante a tarde, a equipe embarca para a capital pernambucana, onde irá enfrentar o Sport, no sábado, 8, às 20h30, na Ilha do Retiro.

