Organizadas se reúnem com presidente do Vitória

O presidente do Vitória, Carlos Falcão, se reuniu com os líderes das torcidas organizadas do Rubro-negro, na noite de quarta-feira, 17, para debater assuntos referentes da próxima temporada.

Durante o encontro, o gestor se comprometeu realizar reuniões mensais a partir de 2015. "A diretoria do clube democraticamente vai abrir espaços para as sugestões, críticas e apresentação de projetos para o desenvolvimento do clube" , afirmou em uma nota oficial no site do Rubro-negro.

Participaram do encontro Gabriel e Cassiano (TUI), Rosana e Carlos Paraíso (Comando Vermelho Preto) e André (Camisa 12). A reunião, que teve tom de debate, foi organizado pela União das Torcidas do Vitória (UTV) e transmitida ao vivo pela internet.

