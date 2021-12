Organizadas realizam novo protesto contra o presidente do Vitória

A relação entre o preidente do Vitória, Ricardo David, e os torcedores parece estar cada vez mais desgastada. Na manhã desta terça-feira, 19, as torcidas organizadas Os Fiéis e o Exército Rubro-Negro convocaram um novo protesto contra o o direigente na próxima sexta, 22. Intitulado de "A Cartada Final", o ato ocorrerá nas dependências do Barradão, por volta das 18h.

"Prometemos intensificar nossas manifestações até a saída desse sociopata, pseudo-presidente do Esporte Clube Vitória; Ricardo David; e assim vamos fazer", escreveu a torcida Os Fiéis, em publicação nas redes sociais.

Vale relembrar que, além das duas organizadas, a Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI) também fez questão de expor sua indignação na chegada do time ao Aeroporto Internacaional de Salvador, após eliminação diante do Moto Clube pela Copa do Brasil. Já a Camisa 12 aderiu ao movimento e organizou seu próprio manifesto no último sábado, momentos antes da partida contra o Ceará, pela Copa do Nordeste.

